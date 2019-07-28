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Мурманская область. Арктика28.07.19 08:15

Любят северяне нарушать тишину и покой граждан

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 1 полугодие 2019 года. За этот период 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 4467 дел об административных правонарушениях.

Из них 96,1% (4292 дела) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения, 3,8% (170 дел) – дела о правонарушениях в области торговли, 0,1% (5 дел) – дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления. 

Более 57% (2560 дел) представляют дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, основную часть протоколов по которым составляют сотрудники полиции. По статье «Нарушение тишины и покоя граждан» рассмотрено 2275 дел. За появление в общественных местах с собаками без намордника и поводка (статья «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных») административными комиссиями рассмотрено 283 материала. Суммы штрафов по этим статьям поступают в областной бюджет.

Общее количество рассмотренных дел по статье «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» составило 1 689, что на 546 дел (32,3%) больше, чем было рассмотрено по этой статье в первом полугодии предыдущего года. По статье «Торговля в неустановленных местах» рассмотрено 170 дел (3,8% от общего числа рассмотренных дел). Суммы штрафов по этим статьям поступают в местные бюджеты. 

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями, к компетенции которых относится рассмотрение данной категории дел, вынесено 200 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий (на 42,5% больше, чем в 1 квартале 2019 года). За уклонение от исполнения административного наказания 13 нарушителей подвергнуты наказанию в виде обязательных работ, остальным назначено наказание в виде штрафа.

В местные бюджеты за 1 полугодие 2019 года поступило более 8,2 миллиона рублей сумм штрафов – более чем на 3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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