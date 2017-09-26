Любые планы должны иметь под собой финансовую основу - Владимир Евменьков

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск единогласно избрали Главой флотской столицы Евменькова Владимира Васильевича.

В заседании Совета депутатов, которое прошло под председательством врио главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева приняли участие почётные жители города Североморска, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, прокурор города Североморска Юрий Шипов, представители предприятий и учреждений, общественных организаций и политических партий.

Депутаты заслушали выступления кандидатов на пост главы ЗАТО г.Североморск. С подробной программой своей деятельности выступили Владимир Евменьков и Тимур Лапин, которым также пришлось ответить на многочисленные вопросы жителей флотской столицы. В выступлениях североморцев и депутатов прозвучали и наказы кандидатам на пост Главы ЗАТО, и слова поддержки, готовности к сотрудничеству.

После голосования, в ходе которого единогласно была поддержана кандидатура Владимира Евменькова, он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, и заявил, что программных выступлений больше не будет.

- Будем решать вопросы создания комфортных условий для жизни североморцев, браться за работу и решать поставленные задачи, - сказал Владимир Евменьков.

Программа Владимира Евменькова, представленная на заседании Совета депутатов ЗАТО г.Североморск

Решение принять участие в конкурсе на замещение должности главы ЗАТО г.Североморск было для меня непростым. Понимаю всю ответственность перед жителями ЗАТО г.Североморск, перед правительством Мурманской области за положение дел во втором по численности городе Кольского Заполярья, перед командованием и личным составом Северного флота и североморского гарнизона за создание достойных условий жизни членам их семей.

Для меня Североморск не просто строка в биографии. Здесь я служил в милиции, а затем в полиции, здесь живу я и моя семья. Для меня небезразлично то, как решаются жизненно важные проблемы в городе, ставшем для меня родным.

Понимаю, что в условиях кризиса, снижения бюджетного финансирования решать накопившиеся в городе проблемы будет непросто. Но с учётом обещанной губернатором и правительством Мурманской области поддержки, с учетом имеющегося опыта работы на руководящих должностях и уровня образования, с поддержкой депутатов представительного органа власти флотской столицы и профессионально подготовленных сотрудников администрации и муниципальных учреждений уверен, что справлюсь с задачами, которые возложены на главу ЗАТО г.Североморск.

О работе с Советом депутатов

Совет депутатов ЗАТО г.Североморск своими нормативными правовыми актами определяет основные направления развития флотской столицы, формирует бюджет. Естественно, теснейшим образом буду работать с депутатским корпусом.

Нам сообща предстоит разработать новый устав ЗАТО г.Североморск, который соответствовал бы новым реалиям в смене власти, внесенные изменениями в закон «О ЗАТО», которые вступили в силу 2 июля 2016 года после подписания их президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на наличие в Совете депутатов шести партийных депутатских фракций, уверен, что мы будем работать согласованно, действовать исключительно в интересах жителей флотской столицы.

В первую очередь, тесно будем сотрудничать при формировании бюджета на следующий финансовый год. Понятно, что с уменьшением бюджета непросто решать общегородские проблемы, обеспечивать его социальную направленность, но необходимо определить приоритетные направления финансирования. Нельзя, как это было в предыдущие годы в течение 3-х лет сократить бюджетное финансирование ЖКХ в три раза, притом, что именно жилищно-коммунальная сфера вызывает самые серьезные нарекания жителей Североморск. В условиях роста инфляции, стоимости услуг, расходных материалов выполнить поставленные задачи с должным качеством сфера ЖКХ флотской столицы не в состоянии.

В ходе исполнения бюджета особое внимание обращу на обеспечение первоочередных мероприятий, на полную и своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, проведение расходов по текущему содержанию учреждений. Естественно, будет соблюден жесткий режим экономии, рациональное и целевое использования бюджетных средств.

ЖКХ

Сфера ЖКХ – болевая точка, которая больше всего беспокоит североморцев. Как житель Североморска должен отметить, что отопительный сезон прошел без срывов, в квартирах и социальных объектах было тепло, улицы, несмотря на невероятно снежную зиму, были очищены, хотя, недостатков в этом вопросе было выявлено немало.

Я следил за событиями в городе и знаю, что по итогам совещания, которое провел заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора в целом Североморску дана положительная оценка по подготовке города к зиме, к отопительному сезону. Положительно то, что администрацией ЗАТО г.Североморск подписан «Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск» с экономическим эффектом до 2025 года в 38 миллионов рублей. В соответствии с контрактом будут заменены 1774 светильника без затрат из бюджета ЗАТО.

Важно и то, что Североморск будет в течение 6 лет обеспечивать отоплением и горячим водоснабжением «МЭС». Конечно же, нам будет необходимо активизировать работу по повышению собираемости квартплаты с жильцов.

Буду уделять пристальное внимание реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, не снижая, а наращивая темпы.

В своей работе буду опираться на специалистов КРГХ, Муниципального казенного учреждения «Городской центра жилищно-коммунального хозяйства», сотрудничать с руководителями и специалистами ресурсоснабжающих организаций.

Остро стоит вопрос с установкой приборов учёта по топлению жилых домов. Этой проблеме уделю пристальное внимание.

Одной из значимых проблем является состояние качества дорожного покрытия и ремонт дорог. Отремонтирован значительный участок дороги до Североморска-3. Эта работа будет продолжена.

Долгое время ведутся разговоры о строительстве дороги от улицы Полярная к улице Комсомольская и от улицы Гаджиева к объездной дороге, что позволило бы снять напряженность в часы пик для движения автотранспорта. Эти проекты станут для меня приоритетными.

К сожалению, непростая ситуация сложилась с уборкой снега в течение двух последних лет.

Недостаток бюджетных средств не давал возможность заключать долговременные контракты на уборку дорог. Кроме этого, по итогам проводимых аукционов побеждали компании, не имевшие достаточных ресурсов, техники, подготовленных кадров для выполнения поставленных задач. В связи с этим намерен принять кардинальные меры для решения проблемы уборки дорог. С этой целью: намерен создать муниципальное учреждение, на которое будут возложены задачи по уборке дорожного полотна, выполнения муниципальных задач. Это позволит: улучшить контроль за работой учреждения;- даст возможность жителям обращаться в органы местного управления с обоснованными жалобами на качество уборки дорог и оперативно реагировать на устранение недостатков; целенаправленно выделять финансовые средства; добиться экономии финансовых средств.

Создание учреждения позволит трудоустроить несколько десятков человек.

Конечно, для создания такого учреждения потребуются немалые средства, более 200 миллионов рублей, из них 130 миллионов на закупку техники и ориентировочно 100 миллионов ежегодно на обеспечение работы учреждения. Весь процесс создания учреждения может занять около 3 лет.

Сейчас мы тратим ежегодно около 160 миллионов на уборку дорог (летом около 40 миллионов и зимой около 120 миллионов). Таким образом, мы сможем после создания собственного учреждения ежегодно экономить немалые средства, чётко зная, что у нас есть силы и средства, чтобы справиться с любыми капризами погоды. Мы сможем уйти от необходимости проводит аукционы по 44 федеральному закону, который не гарантирует победу в аукционе компании, способной выполнить муниципальный заказ.

Решить вопрос со спецтехникой мы сможем, взяв её в лизинг, что позволит минимизировать единовременные затраты.

Устав этого муниципального учреждения ужу готов. Необходимо просчитать все за и против и определиться с финансированием данного проекта.

Мы продолжим реализацию национальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Предпринимательство

К сожалению, современные реалии привели к снижению предпринимательской активности. Совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Североморска буду искать пути и способы оказания предпринимателям содействия в развитии малого бизнеса.

Конечно же, огромное влияние на предпринимательство оказало появление в Североморске сетевых магазинов. С одной стороны, это хорошо: вырос ассортимент продуктов и услуг, снизились цены, но с другой, малый бизнес не выдерживает конкуренции. Повлиять на этот процесс крайне сложно, если вообще возможно.

Но в данной ситуации я вижу путь пополнения бюджета. Дело в том, что работающие в Североморске сетевые магазины не платят налоги в местный бюджет. Буду добиваться того, чтобы они были зарегистрированы в Североморске обособленные подразделения своих сетей и платили налоги в местный бюджет.

Североморские предприниматели обеспечивают 6% пополнения местного бюджета. Они участвуют во многих социальных проектах. Пусть и торговые сети поработают на благо флотской столицы.

От КИО потребую выяснить, какие предприятия и учреждения работают на территории ЗАТО, но не платят налоги в местный бюджет. Задача – зарегистрировать их в нашем городе, чтобы они пополняли бюджет своими налогами. Знаю, что депутаты еще лет 10 тому назад ставили такую задачу руководству КИО, но эта задача не выполнена, хотя в нашем городе работает несколько десятков таких учреждений.

Образование

О значении системы образования для нашего города много говорить не приходится. Это не только обучение и воспитание наших детей. Это один из основных работодателей в бюджетной сфере, основной бюджетополучатель, на который приходится без малого 70% бюджетных средств.

Здесь одна из серьезных проблем – строительство новой средней школы. Этой проблемой буду заниматься вплотную, тем более, что губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун обещала в этом вопросе всяческую поддержку.

К сфере образования относятся детские сады. Важно своевременно завершить строительство детского садика в Североморске-3 и ввести его в строй. Предстоит серьезное разбирательство с должностными лицами, отвечавшими за строительство этого детского садика, выяснение вопроса, почему допущено значительное по сравнению с первоначальной сметой расходование денежных средств.

Мне непонятно, почему фирма, строившая детский садик на улице Кирова не выполняет гарантийные обязательства по приведению в порядок вентиляционной системы и восстановлению подмытого водой забора. Почему по данным фактам не предпринимаются соответствующие меры.

Продолжу инициативу Александра Павловича Абрамова по тесным контактам с родительским Советом при Главе ЗАТО г. Североморск, в ходе которых будем обсуждать и решать вопросы, которые волнуют родителей: питание в школах, комфортное пребывание в учебных заведения и многое другое.

Культура

Североморску есть чем гордиться в сфере культуры. Продолжу поддержку данной сферы.

Спорт

Несмотря на отсутствие муниципальных спортивных сооружений, в Североморске активно развивается спорт. Наши спортсмены успешно выступают на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Успехи были бы выше, если бы у нас был Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортом. Его созданию уделю особое внимание.

Думаю, что есть смысл направить средства на реанимацию стадиона в городском парке, на создание обустроенной и освещенной лыжни, а, в перспективе, и горнолыжного склона на Маячной сопке, который существовал в советские годы.

Медицина

На втором месте для жителей Североморска после проблем ЖКХ стоят вопросы доступности медицинского обслуживания и завершение ремонта детской поликлиники. Несмотря на то, что вот уже несколько лет здравоохранение и сами медицинские учреждения находятся в ведении Минздрава Мурманской области, вопросы, связанные с недостатками в этой сфере, адресуются местной власти.

Буду лоббировать вопросы скорейшего завершения ремонта детской поликлиники, создавать условия. Проблема в этой области - острая нехватка медперсонала. Будем предоставлять условия по привлечению медицинских работников в медучреждения Североморска.

Социальная защита

Уже 10 лет как функции по социальной поддержке населения перешли от муниципалитета к региональному министерству, но жители по-прежнему в сложных житейских ситуациях обращаются к местной власти. Продолжу политику местной власти по оказанию помощи и поддержки незащищенным слоям населения.

Сотрудничество с флотом

Северный флот, говоря образным языком – градообразующее предприятие нашего ЗАТО. У Виталия Волошина и Александра Абрамова традиционно тесными и плодотворными были связи с командованием Северного флота. Мне не придется их нарабатывать. Они уже сложились и будут укрепляться. Мы продолжим шефство над БПК «Североморск», будем тесно сотрудничать с Северным флотом, частями и соединениями гарнизона.

Не менее тесно будем сотрудничать с полицией в интересах обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Общественный совет

Продолжу практику Александра Павловича Абрамова советоваться по злободневным вопросам с членами Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск. На их заседания будут приглашаться представители ресурсоснабжающих организаций:» Мурманэнергосбыт», «АтомЭнергоСбыт», «Североморскводоканал».

Вопросы, которые мы будем поднимать, какими бы непростыми они ни были, станут более чем актуальными, затрагивающими интересы всего населения флотской столицы.

Открытость власти

Я знаю, что Александр Павлович Абрамов дважды на Всероссийских конкурсах «Открытый муниципалитет» признавался самым открытым главой муниципального образования. Традиции открытости будут продолжены. Осенью постараюсь встретиться с максимально возможным количеством жителей в трудовых коллективах. Готов общаться с представителями СМИ.

Проект «SMS главе» будет продолжен, как и ежемесячные приемы граждан по личным вопросам, ответы на вопросы читателей газеты «Североморские вести», радиослушателей и телезрителей в прямом эфире.

Готов к сотрудничеству с общественными организациями.

Цели и задачи на ближайшую перспективу

Любые планы должны иметь под собой финансовую основу. К сожалению, в настоящее время бюджет флотской столицы всё также не даёт возможность в полном объёме реализовать те задачи, которые хотелось бы воплотить, благоустроив город и посёлки.

В первую очередь займёмся формированием бюджета, который традиционно будет носить социальную направленность. Усилия и финансовые средства будут направлены на достройку детского сада в Североморске-3, ремонт помещения под архив, ремонт дорог и внутридомовых проездов, ремонт моста в Североморске -3, завершение работ в городском парке.

Своей главной задачей и органов местного самоуправления считаю создание комфортных условий проживания в Североморске и посёлках, и на решение этой задачи буду направлять все свои силы.