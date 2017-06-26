Людей лечат не здания и стационары, а врачи – Марина Ковтун

Сегодня, открывая еженедельное оперативное совещание, губернатор Марина Ковтун вернулась к темам, поднятым гражданами в ходе «Прямой линии» Президента. На прошлой неделе глава государства дал поручения по каждой проблеме – это касается и вопросов медицины в Апатитах. Губернатор отметила, что региональной власти совместно с Правительством России в лице премьер-министра Дмитрия Медведева поручено принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению Апатитов.

«Мы, естественно, продолжим активно работать в этом направлении. Посмотрим, что ещё можно предпринять, чтобы медпомощь апатитчанам оказывалась своевременно и качественно», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор сообщила, что процессы модернизации апатитской площадки больницы уже начаты. Так, в 2016 году областной бюджет направил на проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования и мебели в Апатитско-Кировской больнице 60 млн рублей. К 1 июня этого года на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения направлено 92,5 млн рублей. Средства, в частности, пошли на ремонт инфекционного корпуса, городской поликлиники и стационара в Апатитах.

Но, как напомнила Марина Ковтун, людей лечат не здания и стационары, а врачи. Правительство региона принимает все возможные меры по привлечению медиков на работу в Мурманскую область. Минздрав и администрация больницы ведут работу с «целевиками». С 2014 года по целевому набору в больницу пришли пять медиков. Интерны получают региональную стипендию, в период всего обучения администрация больницы оплачивает им проживание в общежитии, проезд в вуз для сдачи экзаменов и обратно. В этом году также было заключено семь договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками школ Апатитов и Кировска. Обязательное условие – последующее трудоустройство в местную больницу. Кроме того, власти Кировска приняли решение о выплате врачам, приехавшим на работу в больницу, дополнительного пособия – 115 тысяч рублей в год в течение трёх лет. С 2013 года областной бюджет предусматривает единовременные денежные выплаты врачам – молодым специалистам и врачам-специалистам, приглашенным на работу в регион, в размере 200 тысяч рублей, и ежеквартально – 10 тысяч рублей на оплату жилья и коммунальных услуг. За эти годы в Апатитско-Кировскую больницу было привлечено 26 специалистов. Кроме того, региональным законом «О социальной поддержке медицинских работников» предусмотрен ещё целый ряд мер поддержки.

«Все эти меры работают, конечно, не так быстро, как нам бы того хотелось. Разработана Концепция развития здравоохранения Мурманской области, её основные положения будут утверждены на заседании регионального правительства – к осенней корректировке бюджета мы должны внести изменения, которые коснутся дополнительных мер в сфере поддержки здравоохранения», – сказала губернатор.