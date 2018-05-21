Сегодня глава администрации областного центра Андрей Сысоев посетил обновленное после ремонта структурное подразделение МАУ МП «Объединение молодёжных центров «Молодёжный культурный центр».

Это один из 11 центров, осуществляющих молодёжную политику, создающих для молодежи города Мурманска площадку для успешной самореализации, адаптации к современным общемировым реалиям, а также поддержки молодёжных инициатив.

В конце 2017 года в Молодёжном культурном центре начался ремонт – сегодня помещение полностью соответствует требованиям безбарьерной среды.

– В 2011 году было принято решение организовать в спальных районах города центры, в которых молодежь могла бы с пользой проводить время, - отметил Андрей Сысоев. – То, как здесь подготовлено помещение для работы с маломобильными группами населения, заслуживает внимания. Конечно, людей с ограниченными возможностями здоровья тоже можно привлекать к добрым делам, я уверен, что они будут этим заниматься с удовольствием.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения установлены кнопки вызова для входа в здание и санузел, тактильные таблички, металлические поручни, держатели для костылей или трости. Кроме того, в помещении центра расширены дверные проемы входной двери, санузла. Установлены стойки с мнемосхемой помещения, табло с бегущей строкой, на стенах помещений обустроена направляющая отбойной доски; на перилах – тактильные предупредительные полосы.