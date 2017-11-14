«Люди будущего» - продолжается приём заявок на участие в областном конкурсе «Юность Заполярья»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает девушек принять участие в областном конкурсе «Юность Заполярья», финал которого состоится 9 декабря.

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 15 до 18 лет, ученицы и студентки учреждений общего, среднего, профессионального и высшего образований, участницы творческих коллектив учреждений культуры и дополнительного образования Мурманской области.

Тема конкурса - «Люди будущего», где в разных аспектах раскрывается ценность и красота личности, которую не смогут заменить даже самые высокие технологии.

Программа конкурса включает рассказ о себе, презентацию выбранной профессии или мечты о будущей профессии, а также творческий номер в любом жанре.

При подведении итогов всех конкурсов будут оцениваться артистизм, оригинальность выступления, сценическая культура. Жюри присудит дипломы за I, II и III места.

Заявки на участие принимаются до 25 ноября. С Положением конкурса «Юность Заполярья» можно ознакомиться на официальном сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в разделе «Документы».