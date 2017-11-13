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Мурманская область. Арктика13.11.17 15:47

Люди гибнут за металл - безработные мурманчане хотели украсть 287 алюминиевых поддонов в п.Минькино

В отдел полиции обратилось руководство местного рыбообрабатывающего предприятия с заявлением о хищении упаковочной тары на общую сумму 206,5 тысячи рублей. Из складского хранилища в п.Минькино злоумышленниками было украдено 287 алюминиевых поддонов.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что подозреваемых удалось задержать сотрудникам охраны предприятия, когда те, совершив хищение, вернулись скрыть следы своего пребывания на территории.

Сотрудниками уголовного розыска личности подозреваемых установлены. Неработающие мурманчане 1994 и 1995 годов рождения дали признательные показания. Они рассказали, что преступный умысел возник спонтанно. Один из молодых людей знал, что на территорию цеха можно беспрепятственно заехать на автомобиле. Взять решили наиболее ценное из того, что удастся обнаружить. Проникнув на один из складов, подозреваемые присвоили и загрузили в свои легковые машины новые металлические поддоны. Имущество планировали сдать в пункт скупки лома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное изъято полицейскими. По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

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