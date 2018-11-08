«Люди, падая, бьются об лёд»… О чём предупреждал нас Владимир Высоцкий?

Сегодня, 8 ноября, в 12.00 свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Пока погода нас удивляет неопределенностью: то выпадает снег, то приходит оттепель и всё, что говорило о приближении зимы, тает. Коварная гололедица на дорогах приносит северянам много неудобств, травмоопасный период в самом разгаре. Сегодня мы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» обменяемся опытом, как уберечь себя от падений, что делать, если вы получили травму?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.