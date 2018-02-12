Люди, пострадавшие в результате ЧП, должны чувствовать, что они не одни - Марина Ковтун

Продолжая муниципальную повестку на сегодняшнем оперативном совещании, губернатор Марина Ковтун заострила внимание глав администраций Мурманска и Оленегорска на оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧП.

Обращаясь к главе администрации областного центра Андрею Сысоеву, глава региона попросила его оказать всю необходимую помощь жильцам дома № 10 по улице Володарского, чьи квартиры пострадали от пожара.

Андрей Сысоев проинформировал, что специально созданная комиссия определяет объем разрушений, чтобы наметить план ликвидации последствий пожара. На 12 февраля намечена встреча с жильцами, в ходе которой будет объявлен порядок размещения в маневренном фонде.

В субботу на фабрике Оленегорского ГОКа произошла трагедия – породой засыпало машиниста конвейера. К сожалению, женщину спасти не удалось. Губернатор попросила главу администрации Оленегорска Олега Самарского подключить муниципальные службы и оказать помощь и поддержку семье погибшей женщины.

Олег Самарский сообщил, что находится на связи с семьей погибшей, им предложена социальная, медицинская и психологическая помощь. Комбинат произвел все полагающиеся выплаты и взял на себя необходимые текущие расходы.

Также сейчас проверяется информация о том, что на борту Ан-148, разбившегося в воскресенье под Москвой, находился пассажир из Мончегорска. Руководителя Мончегорска губернатор попросила подключиться в случае подтверждения информации и оказать семье земляка необходимую помощь.

«Надо, чтобы люди понимали, что они не одни», – подчеркнула Марина Ковтун.