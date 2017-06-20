Люди потянулись в лес, а медведи к людям

Как сообщает администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша, в районе города зафиксированы факты появления медведей: лесные хищники были замечены недалеко от Монастырского наволока и на дороге, ведущей к Лупче-Савино-2.

В связи с этим граждан призывают к крайней осторожности и внимательности при посещении лесов и мест, расположенных в отдалении от жилых построек.

Как считают специалисты, основными источниками привлечения внимания медведей становятся несанкционированные свалки, как в лесу, так и на территории дачных поселков. Администрация муниципалитета просит граждан не оставлять за собой мусор после отдыха на природе или приусадебном участке, тщательно убирать за собой все, что может привлечь животных. При этом мусор лучше не закапывать, а сжигать или уносить.

В настоящее время созданы мобильные группы реагирования, в состав которых входят охотоведы. В случае получения сигнала о появлении медведей они будут выезжать на место, проводить исследование территории и проводить мероприятия по отпугиванию животных.

Сведения о появлении медведей следует незамедлительно передавать в Единую дежурную диспетчерскую службу по номерам: 151, 99-234, также информацию можно сообщить в отдел полиции по телефону 02.