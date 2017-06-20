Мусорным полигонам - бой!Ледоколы пекут, как пирожки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.06.17 07:36

Люди потянулись в лес, а медведи к людям

Как сообщает администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша, в районе города  зафиксированы факты появления медведей: лесные хищники были замечены недалеко от Монастырского наволока и на дороге, ведущей к Лупче-Савино-2.

В связи с этим граждан призывают к крайней осторожности и внимательности при посещении лесов и мест, расположенных в отдалении от жилых построек.

Как считают специалисты, основными источниками привлечения внимания медведей становятся несанкционированные свалки, как в лесу, так и на территории дачных поселков. Администрация муниципалитета просит граждан не оставлять за собой мусор после отдыха на природе или приусадебном участке, тщательно убирать за собой все, что может привлечь животных. При этом мусор лучше не закапывать, а сжигать или уносить.

В настоящее время созданы мобильные группы реагирования, в состав которых входят охотоведы. В случае получения сигнала о появлении медведей они будут выезжать на место, проводить исследование территории и проводить мероприятия по отпугиванию животных.

Сведения о появлении медведей следует незамедлительно передавать в Единую дежурную диспетчерскую службу по номерам: 151, 99-234, также информацию можно сообщить в отдел полиции по телефону 02.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 399 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 53 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 54 серия (12+)11:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)11:35«Тяжелый песок». Художественный сериал, 11 серия (16+)12:30«Неуловимый Люк». Художественный фильм (16+)14:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара - почти на 22 копейкиЦены на нефть пошли вниз-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 июняНепростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения