Люди ждут открытия Детской поликлиники после ремонта

7 ноября ход капитального ремонта и качество выполняемых работ на Детской поликлинике флотской столицы инспектировали заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев. Здесь же, с участием начальника Управления капитального строительства Мурманской области Ирины Вабищевич, главного врача Североморской ЦРБ Дмитрия Панычева и генерального директора подрядной организации ООО «Североморская строительная компания» Сержа Карапетяна были обсуждены первоочередные меры по завершению строительных работ и передаче объекта заказчику в лице Министерства здравоохранения Мурманской области.

Подрядной организации предстоит до 25 ноября завершить строительно-монтажные работы, чтобы с 1 декабря началась процедура получения лицензии «Росдравнадзора».

Инна Погребняк осмотрела рентген кабинет, который подготовлен для приёма крупногабаритной установки. После отделки помещения начнётся установка оборудования. Был опробован лифт, который уже принят «Ростехнадзором» к эксплуатации.

Помещение колясочной уже остеклено, осталось только утеплить потолок и установить инфракрасные обогреватели. 12 ноября будет принят в эксплуатацию тепловой узел, начнётся процесс запуска в работу вентиляции, подключения водо- и теплоснабжения

Строительные работы на детской поликлинике практически завершены.

Инна Погребняк, подводя итог осмотра помещений Детской поликлиники, обращаясь к Сержу Карапетяну, сказала, что необходимо ускориться с завершением работ. «Понятно, что в процессе капитального ремонта вносилось много корректив, многое изменялось в проекте, но сроки сдачи Детской поликлиники в эксплуатацию, которую так ждут в Североморске, нужно обеспечить», - сказала заместитель губернатора Мурманской области.

«25 ноября мы приедем, чтобы убедиться, что здесь всё готово к установке мебели, оборудования и началу процесса получения лицензии», - сказал Владимир Евменьков.