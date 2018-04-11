«Лыжи мечты» - в Кировске состоялось открытие соревнований по горнолыжному спорту среди людей с ограниченными возможностями

В рамках рабочей поездки в Апатиты и Кировск губернатор Марина Ковтун приняла участие в церемонии открытия соревнований по горнолыжному спорту среди людей с ограниченными возможностями по терапевтической программе «Лыжи мечты». Церемония проходила на лыжном стадионе «Тирвас».

«В середине апреля здесь, в Хибинах, в самом разгаре зима. У нас самый ранний и самый поздний снег на горных склонах. Именно за ним к нам едут гости из разных мест нашей страны и всего мира. Но вы для нас – гости особенные. Вы приехали не только за впечатлениями, но и за самой главной спортивной победой – победой над самим собой, над недугом, над обстоятельствами», – отметила глава региона Марина Ковтун, приветствуя участников и гостей соревнований. Губернатор пожелала юным спортсменам яркого солнца и хорошего снега на склонах, а их родителям и тренерам – радости и гордости за своих ребят.

Программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» стартовала в России в 2014 году и является эффективным методом реабилитации детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра. В основе уникального метода – сложно координированные виды спорта, такие как горнолыжный спорт. В программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа «Лыжи мечты» успешно работает в Мурманске, Мончегорске и Кировске.