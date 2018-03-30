Лыжники из Беларуси занимают первые места в соревнованиях Праздника Севера

В мурманской Долине Уюта лыжники разыграли награды 84-го международного Праздника Севера в гонках свободным стилем. У женщин на 5-километровке золотую медаль завоевала белоруска Полина Сероносова. Её результат составил 13 минут 5,6 секунды. Серебряным призером стала мончегорка Анна Белая – 14.19,5. Бронзовым – другая представительница города металлургов, двукратная вице-чемпионка России Анастасия Власова – 14.39,7.

У мужчин на 10-километровой дистанции на высшую ступень пьедестала почёта взошел Михаил Семёнов из Белоруссии – 25.23,2. На вторую – его товарищ по команде Юрий Астапенко – 25.04,29. На третью – северодвинец Василий Соснин – 26.01,7.

Впереди участников ждут два 50-километровых марафона. Они пройдут уже в 45-й раз. В них примут участие более полутора тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии и других государств.

В субботу, 31 марта, состоится гонка свободным стилем. Предварять ее будет марш-малышей, который начнется в 10.40. Воспитанники детских садов преодолеют 200-метровку. Затем в 11.00 марафонскую дистанцию отправятся покорять спортсмены, среди которых будут олимпийские чемпионки Анна Богалий, Ольга Зайцева и чемпион мира Алексей Петухов.

1 апреля в 11.00 стартует гонка классическим стилем. Вместе с другими атлетами за медали Полярной олимпиады поспорят олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер зимних игр в Ванкувере Александр Панжинский. В воскресенье там же в Долине Уюта пройдёт церемония закрытия 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. Она начнётся в 17.00.