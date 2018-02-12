«Лыжня России» выявила лучших спортсменов региона

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 10 февраля, во многих муниципальных образованиях региона, как и по всей России, состоялась XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старты вышло несколько тысяч любителей катания на лыжах.

Спортсменов, принявших участие в центральных стартах региона, которые прошли в военном городке Североморск-3, напутствовала губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун. «Наши асы-палубники — настоящий авангард России: повелители самой современной техники, уникальные профессионалы, бойцы и герои, преданные долгу и Родине. Следовать такому примеру — честь и радость для любого патриота. Ваше участие в «Лыжне России» сегодня вдохновляет всех без исключения северян, вышедших на старт», — подчеркнула Марина Ковтун.

Всего в центральном старте приняло участие более 1000 человек, многие из которых - военные, что, несомненно, является определенной изюминкой мероприятия.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, участники, занявшие призовые места на дистанциях 5 и 10 км , были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. По итогам забега на дистанции 5 км в категории «юноши» 1 место занял Зайцев Кирилл, 2 место - Шубаров Михаил, 3 место - Михайлик Антон. Среди девушек на этой дистанции лидировала Санатарчук Лилия, у Мешковой Аурики – 2 место, 3 место - Курченкова Анастасия.