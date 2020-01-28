«Лыжня России» зовёт мурманчан на старт

В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.

В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало акции в 15.00.

Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.

4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал

8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;

11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам; 11.45-11.55 - официальная церемония открытия; 12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м; старт участников на дистанцию 5 км и 10 км; старт семей с детьми до 8 лет, почётных гостей и всех желающих без учёта времени на дистанцию 1 км.;

13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается из года в год. В 2020 году 73 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.