«Лыжня зовёт!», или 2100 метров здоровья

Вчера в Мурманске прошло торжественное открытие 49-го массового конкурса «Лыжня зовёт!». На территории спорткомплекса «Снежинка» собрались десятки любителей активного образа жизни.

– Мурманск богат спортивными традициями, одна из самых массовых – выходить на лыжные трассы, – сказал на открытии конкурса заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.– За годы существования соревнования стали по-настоящему семейными благодаря высокому уровню организации.

Конкурс проводится с 4 января по 12 апреля (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Главная задача спортсменов – пройти наибольшее количество километров на лыжах. Участникам необходимо оформить дневник учета пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. Записи в дневнике нужно подтвердить талонами, которые спортсмены могут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

Бесплатный автобус по маршруту № 31 курсирует в соответствии с расписанием по конкурсным дням до спорткомплекса «Снежинка»: от ул. Радищева (конечная остановка троллейбуса № 3) с остановкой на АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2, спорткомплекс «Снежинка» и в обратном направлении.