«Лыжня зовёт» народ на конкурс

Вот уже 48 лет в заполярной столице походит конкурс «Лыжня зовёт», и с каждым годом количество желающих встать на лыжи только растет.

– Мурманчане очень стойкие люди, которые выбирают спортивный образ жизни, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Несмотря на жгучие морозы, они активно участвуют в традиционном конкурсе «Лыжня зовёт». В этом году соревнования проводятся на освещенной трассе спорткомплекса «Снежинка», куда можно добраться на бесплатном автобусе, а также в районе контрольного пункта КП-4 (обновленная зона отдыха у Семёновского озера, в районе домика моржей).

Конкурс проводится с 4 января по 7 апреля 2019 года (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Главная задача спортсменов – пройти наибольшее количество километров на лыжах. Участникам необходимо оформить дневник учёта пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. Записи в дневнике нужно подтвердить талонами, которые спортсмены могут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

Бесплатный автобус по маршруту № 31 ездит в соответствии с расписанием по конкурсным дням до спорткомплекса «Снежинка»: от ул. Радищева (конечная остановка троллейбуса № 3) с остановкой на АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2 спорткомплекс «Снежинка» и в обратном направлении.