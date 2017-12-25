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Мурманская область. Арктика25.12.17 17:22

«Лыжня зовёт!» в полярную ночь и морозный день

В воскресенье на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялось торжественное открытие 47-го массового конкурса «Лыжня зовет!».

Спортивные выходные стали доброй мурманской традицией. Несмотря на сильный мороз, на праздник мурманчане пришли целыми семьями, участникам мероприятия были доступны угощения и горячий чай, а зажигательные песни и игры-разминки помогли северянам разогреться перед стартом.

Не пропустил открытие «Лыжни» и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев, вместе с мурманчанами он вышел на старт:

— Актуальность и востребованность конкурса жителями заполярной столицы отлично демонстрирует сегодняшнее мероприятие — на улице 20 градусов мороза, но участников много, выступают артисты, у всех праздничное настроение, все готовы к старту.

В этом году комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска подготовил лыжникам большой сюрприз — трасса увеличена до 5,5 километров.

Любителей активного отдыха приветствовала и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева, которая поздравила северян с открытием конкурса и наступающим Новым годом.

— В этом году мы продолжили совершенствовать спорткомплекс «Снежинка», теперь освещение трассы подключено к системе «Каскад», таким образом, мы перестали зависеть от генератора на дизельном топлива. Перспективы развития этого объекта очень большие, я думаю, что мы все это реализуем, — рассказала Ирина Андреева.

К услугам мурманчан запущен бесплатный маршрут № 31 — автобус идет от ул. Радищева (кольцо троллейбуса № 3) с остановкой на Statoil-центр АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2 (с расписанием можно ознакомиться на сайте gorsport51.ru).

Конкурс продлится более трех месяцев — до 8 апреля 2018 года. Испытать свои силы смогут все жители города любого возраста, предполагается индивидуальное и коллективное участие. Главная задача конкурсантов — пройти наибольшее количество километров на лыжах. Участникам необходимо оформить дневник учета пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. Записи в дневнике необходимо подтвердить талонами, которые спортсмены смогут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

Еще одним местом проведения конкурса стала лыжная трасса, проложенная в районе контрольного пункта КП-4 (Семеновское озеро, домик моржей).

Комментарии

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Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
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там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
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