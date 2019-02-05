Лыжными гонкам и снегоступингом в Мурманске стартуют первые соревнования 59 Праздника Севера

С 5 по 7 февраля в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России» состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера.

В соревнованиях примут участие 140 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м , лыжных гонках на 50 м , 100 м , 500 м , 1 км , 3 км и в снегоступинге 25 м , 50 м , 100 м , 200 м , 400 м .

Победители и призёры соревнований по лыжным гонкам будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Победители и призеры в соревнованиях по снегоступингу будут награждены медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

Все участники соревнований получат сладкие призы.

Церемония открытия соревнований состоится 6 февраля в 14.00, старты лыжных гонок и бега на снегоступах в 14.15.