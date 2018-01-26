Лжепредприниматель за хищение бюджетных денег может сесть в тюрьму на 6 лет

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве субсидий на открытие малого бизнеса.

Установлено, что житель Мурманска, получив из средств областного бюджета 300 тысяч рублей на развитие бизнеса, предоставлял в ГОБУ «Мурманский региональный инвестиционный бизнес-инкубатор» заведомо недостоверные сведения о понесенных расходах по развитию бизнеса. При этом обвиняемый фактически предпринимательской деятельностью не занимался, а лишь хотел похитить выделенные денежные средства.

Действия обвиняемого, квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.