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Мурманская область. Арктика30.08.19 10:30

Лжесвидетелю грозит наказание

Прокурором города Полярные Зори направлено в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению жителя города в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е. по обвинению в заведомо ложных показаниях свидетеля при производстве предварительного расследования и в суде.

В ходе расследования данного уголовного дела органом предварительного расследования было установлено, что обвиняемый, будучи допрошенным в качестве свидетеля, сообщил следователю, а затем и суду в ходе судебного заседания заведомо ложные сведения, чтобы помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

За совершение преступления, предусмотренное частью первой статьи 307 УК РФ подсудимому грозит наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трёх месяцев.

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