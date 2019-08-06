Мачты мечты - барк «Седов» посетил Мурманский порт при поддержке АО «ММТП»

Завершился первый за последние четыре года визит в Мурманск барка «Седов». Это стало возможно благодаря личной инициативе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» оказало финансовую помощь в обеспечении захода в Мурманский порт для решения вопросов бункеровки, страхования и обслуживания учебно-парусного судна.

За время стоянки у причалов Мурманского морского вокзала на паруснике побывали сотни мурманчан и жителей области, в том числе - дети работников Мурманского морского торгового порта и бойцы «Трудового отряда СУЭК». Специальная экскурсия для них была организована родительским комитетом АО «ММТП» и командованием «Седова».

Ребята поднялись на борт легендарного парусника, прикоснулись к просоленным ветрами канатам, заглянули в морские приборы и оценили красоту четырехмачтового барка. Мурманские портовики желают экипажу «Седова», в составе которого - юноши и девушки из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга, - хорошего плавания и благополучного возвращения домой.