Магазин на колесах едет в глубинку

Руководство администрации Кандалакшского района продолжает выезды в населенные пункты в соответствии с графиком посещения подведомственных территорий, разработанным по поручению губернатора Мурманской области М. Ковтун.

На этой неделе и.о. главы администрации муниципального образования Кандалакшский район Ирина Просоленко и специалисты администрации в очередной раз выехали в нп.Пояконда и с.Ковда. Ранее, жители этих населенных пунктов жаловались на отсутствие у них магазинов. После чего было принято решение организовать для них передвижную автолавку.

11 июля ходе общения с представителями администрации Кандалакшского района жители поделились мнениями о работе нового магазина на колесах и внесли свои предложения по поводу ассортимента привозимых продуктов и товаров.