Магазинов в городах Мурманской области больше, чем необходимо!

Министерство экономического развития Мурманской области на основе данных муниципальных образований провело анализ обеспеченности населения региона площадью торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, а также торговых объектов местного значения по состоянию на 1 января текущего года.

В подавляющем большинстве муниципальных образований региона фактическая обеспеченность значительно превышает минимальные пороговые значения. При этом наибольшая обеспеченность населения отмечается в Печенгском (222,1%) и Кандалакшском (218%) районах, в городах Апатиты (209,8%) и Мончегорск (221,3%).

Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения (магазинов и павильонов по продаже продовольственных товаров и товаров смешенного ассортимента, с площадью торгового зала меньше 300 кв. м.) достигнута в 5 городских округах Мурманской области из 12, и в 20 поселениях – из 23.

Наибольшая обеспеченность объектами местного значения (магазинами и павильонов по продаже продовольственных товаров и товаров смешенного ассортимента, с площадью торгового зала меньше 300 кв. м.) наблюдается в ЗАТО п.Видяево (почти в 6 раз), в Ковдорском районе (в 5 раз), в сельских поселениях Ловозеро (почти в 14 раз), Варзуга (в 13 раз), Междуречье (в 11 раз), Алакуртти (в 9,5 раз).