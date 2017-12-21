«Магические шахматы» - для юных полярнинцев

там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки

Валентин

Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк