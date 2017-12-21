Мурманская область. Арктика21.12.17 07:20
«Магические шахматы» - для юных полярнинцев
21 декабря в 15.00 и 18.00 в Городском Центре культуры «Север» г.Полярного для юных северян состоится показ спектакля «Магические шахматы» драматического театра «Софитум» при участии ансамбля танца «Ровесники».
Это современная сказка о противостоянии компьютерной игры-стрелялки и шахмат. Два монстрика из компьютерной игры задумали уничтожить шахматы, чтобы мальчик Антошка, который любит играть в компьютерные игры, не стал хорошим человеком. Зрителей ждут хитросплетения событий, коварство, волшебство и долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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александр
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Валентин
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