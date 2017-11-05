ИТОГИ: Ковтун у Путина, Мусатян в КПРФ, или Чего ждать от «шабаша» Елены Берковой, Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы ЧеховойХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тыква вытеснила репу на Хэллоуине, город-призрак «всплыл» в Аргентине
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.11.17 07:45

Магия 5-тысячной купюры, или Мошенница обманула кассира в магазине Кандалакши

Сотрудники кандалакшского отдела полиции накануне задержали подозреваемую в мошенничестве женщину 1980 года рождения, не имеющую определенного места жительства в России.

Полицейские установили, что 28 октября в вечернее время неизвестная женщина путём обмана кассира, предоставив ему купюру достоинством 5 тысяч рублей, получила от него сдачу в сумме 4890 рублей, после чего скрылась, забрав все вышеуказанные денежные средства. Недостачу денежных средств кассир заметил только после ухода мошенницы.

По факту сотрудниками полиции в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Потерпевший - кассир - опознал женщину, обманным путем завладевшую около 10 тысячами рублей.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Как установили полицейские, злоумышленница причастна к совершению аналогичных преступлений на территории Мончегорска, всего ею в городе металлургов совершено пять эпизодов.

В настоящее время устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории других городов Заполярья. Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит северян, пострадавших от действий мошенницы, обратиться в отдел полиции по г. Кандалакше по телефонам: 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), либо 02.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовал: 421 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Комментарий к новости:Жителей Кандалакши, перешедших на электрообогрев квартир, заставляют опять устанавливать традиционные батареи и производить двойную оплату за отопление
Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
Комментарий к новости:История не раз доказывала, что сила России – в единстве её народов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире09:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)09:20«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)09:45«Черная курица, или Подземные жители». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика