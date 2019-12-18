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Мурманская область. Арктика18.12.19 07:00

«Магнит» не всегда притягивает, иногда он и отталкивает

Казалось бы, появление нового сетевого магазина жителями флотской столицы должно только приветствоваться, однако, так бывает не всегда. В адрес главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова поступили многочисленные жалобы от жителей, проживающих на улице Северная Застава в домах №№ 10 и 12 с просьбой принять меры по недопущению оборудования погрузочно-разгрузочной площадки во дворе дома № 12 и организации данной площадки со стороны автобусной остановки.

По мнению жителей, внешний вид магазина «Магнит» и прилегающей к нему территории не украшают въезда в город Североморск.

По обращению граждан с создавшейся ситуацией 17 декабря разбиралась специально созданная комиссия, в которую вошли депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Александр Каменев, начальник отдела архитектуры и градостроительства Маргарита Дурягина, начальник отдела экономического развития Наталья Микляева, ведущий специалист правового отдела Валентина Пулит, заместитель директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских, сотрудник ГИБДД капитан Андрей Драпеза, представитель собственника ООО «Сюзанна» Вардан Мхеян.

К сожалению, представители торговой сети «Магнит» принять участие в данном мероприятии не удосужились.

По результатам работы комиссии принято решение установить ограждение вдоль улицы В. Пикуля, исключающие возможность заезда грузового автотранспорта на территорию пешеходной зоны для разгрузки товаров, а также, установлен срок до 27 декабря, в течение которого в администрацию ЗАТО г. Североморск должен быть предоставлен проект внешнего вида фасада данного объекта. Поставлена также задача убрать накопившийся в ходе ремонтных работ строительный мусор.

 

 

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