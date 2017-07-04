МАГУ + МГТУ = ФГБОУ ВО «МАГТУ» им. И.Д. Папанина

Ректор МГТУ Сергей Агарков выступил с инициативой создания в Мурманской области крупного научно-образовательного университетского комплекса – Мурманский арктический государственный технологический университет, с присвоением ему имени легендарного советского исследователя Арктики, дважды Герой Советского Союза, контр-адмирала, доктора географических наук Ивана Дмитриевич Папанина – ФГБОУ ВО «МАГТУ» им. И.Д. Папанина.

Как сообщалось ранее, с 29 июня 2017 года ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» перешёл в ведомственное подчинение Министерства образования и науки Российской Федерации (распоряжение правительства РФ от 8.04.2017г. № 647-р, приказ Минобрнауки РФ от 9.06.2017 г. № 538, запись в ЕГРЮЛ об изменении учредительных документов ФГБОУ ВО «МГТУ» от 28.06.2017г.).

Теперь все эмоции, связанные с поиском межведомственного консенсуса позади, и наступает время прагматичных подходов и рациональных решений по созданию опорного университета, которые будут реализовываться на практике Министерством образования и науки России, в ведении которого теперь два государственных вуза, один из которых является морской образовательной организацией, признанной таковой Минтрансом России в установленном порядке (Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов между Минтрансом России и МГТУ от 11.06.2013г.), считает ректор МГТУ Сергей Анатольевич Агарков.

«Это новая ситуация, которая, на мой взгляд, кардинально меняет положение дел с точки зрения административной прагматики и достижения конечного общественно значимого результата, где во главу угла будут поставлены жесткие критерии административно-управленческой результативности и бюджетной эффективности, – отметил ректор. – Важно понимать, что опорные вузы в субъектах Федерации должны не только учитывать специфику регионов и стратегические перспективы их социально-экономического развития, но и иметь возможность реализации уникальных научно-образовательных и инфраструктурных стратегий, обеспечивающих конкурентоспособность опорных университетов в национальном и международном образовательном пространстве.

Поэтому, на мой взгляд, критерием успешности пилотного проекта Министерства образования и науки России по созданию опорного вуза в арктическом приморском регионе (Мурманской области) будет его эффективность не только с точки зрения задачи подготовки кадров для экономики Мурманской области, но и в целом укрепления кадрового потенциала арктического макрорегиона в рамках стратегических задач государственной образовательной, арктической и национальной морской политики.

Следует отметить, что приморский характер Мурманской области и Арктической зоны определяет ярко выраженный морехозяйственный профиль их экономики. А базирование здесь Северного военно-морского флота усиливает военно-стратегическое и геополитическое значение области, особенно в условиях повышения конкуренции за ресурсы Арктики.

Реализуемые и планируемые крупномасштабные инвестиционные проекты, направленные на освоение пространств и ресурсов Арктики (освоение морских биологических, минеральных и энергетических ресурсов), формируемые в прогнозный период крупные акватерриториальные хозяйственные комплексы усиливают сдвиг хозяйственной деятельности в шельфовую зону арктических морей, что приведет в прогнозный период к усилению роли морского фактора в экономическом и социальном развитии Мурманской области и АЗРФ...