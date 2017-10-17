Максим Белов и Герман Иванов участвуют в работе площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

В Сочи региональные законодатели Максим Белов и Герман Иванов участвуют в работе площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он проходит в нашей стране в третий раз и продлится до 22 октября. Консолидация молодежного сообщества вокруг идей мира, дружбы и социальной справедливости, укрепление международных связей, а также развитие межнационального и межкультурного взаимодействия – основные цели, которые призваны объединить участников - около 30 тысяч человек из 180 стран мира.

Построение мира будущего - одна из ключевых тем XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Деловая повестка форума состоит из пяти программ: «Глобальная политика и её повестка: как защитить мир», «Будущее науки и глобального образования», «Гражданская платформа развития», «Индустрии будущего», «Авиация будущего».

Самое представительное направление - «Глобальная политика и её повестка: как защитить мир». Среди спикеров – делегаты законодательной и исполнительной власти различного уровня.

В работе дискуссионных и интерактивных площадок, проводимых в рамках программы, в составе делегации палаты молодых законодателей при Совете Федерации участвуют региональные парламентарии Максим Белов и Герман Иванов.

В ходе дискуссий студенты, молодые ученые, представители госвласти, деятели культуры, общественники обсуждают актуальные проблемы современности, глобальные вызовы в мировой культуре, политике, экономике, здравоохранении. Кроме того, в центре внимания – будущее современных технологий, спорта, образования и науки.

Завершится политическая повестка фестиваля панельной дискуссией «От глобализации элит к глобализации для всех».