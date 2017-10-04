Максим Пухов, глава Полярных Зорь, возглавил совет муниципалитетов Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Марина Ковтун обратила внимание глав муниципалитетов, что принято решение о продолжении в 2018 году реализации проекта поддержки местных инициатив. Прием заявок на участие в проекте будет проходить с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года – таким образом, у муниципалитетов есть два месяца на отбор проектов, возможность провести все нормативные процедуры до начала летнего периода и вовремя приступить непосредственно к работам.

- Практика этого года показала, что наши земляки-северяне активно откликаются на подобные инициативы, и там, где общение власти с населением выстроено, проект поддержки местных инициатив работает и дает прекрасные результаты. Надеюсь на активную позицию всех муниципалитетов, – подчеркнула Марина Ковтун.

На заседании был выбран новый председатель Ассоциации. Им стал глава Полярных Зорь Максим Пухов.