Максим Пухов стал непосредственным участником проекта «Открытая городская мастерская»

Глава Полярных Зорь встретился с городскими активистами и представителями Совета молодёжи. Поводом для встречи стало желание обменяться выводами с теми, кто реализовал в Полярных Зорях проект «Открытая городская мастерская», получивший невероятно сильный позитивный отклик среди горожан.

Напомним, с 14 по 16 сентября непосредственными действующими лицами события стали около 1500 человек, хотя изначально организаторы рассчитывали привлечь своей идеей три сотни людей, живущих в ближайших домах.

Основой проекта стало желание наполнить городские события новыми смыслами и преобразить заброшенный двор силами самих горожан, но сделать этот процесс непохожим на скучные субботники. Формат открытой городской мастерской был придуман Центром прикладной урбанистики. Именно в связке с опытными архитекторами и урбанистами получилось и в Полярных Зорях скучный двор сделать образовательной площадкой, творческой мастерской и центром общения.

Основная работа кипела у торцовочной пилы – три дня участники меняли облик полузаброшенной детской площадки. В формате лекций и мастер-классов детям и взрослым рассказывали об архитектуре, истории городов, чудесах Кольского полуострова, учили азам экстренной помощи. Вечером все кутались в пледы на уличных кинопросмотрах и акустических концертах, утром малышей учили кондитерским премудростям, днем устраивали пленэры.

«Изначально между собой мы называли проект «праздником двора», а когда в конце первого дня попытались осмыслить масштаб, поняли: это настоящий городской праздник – живой, яркий, объединяющий, оставляющий массу впечатлений, – поясняют организаторы проекта Оксана Колованова и Алёна Кучерявенко.

Здесь можно было встретить людей совершенно разных профессий, статусов и взглядов; границы возраста были полностью стерты. Общее дело и горячий самовар служили главными объединяющими факторами.

Максим Олегович Пухов и сам стал непосредственным участником мастерской и вместе со своими детьми учился, строил, обсуждал городские проекты. Не оставил равнодушными проект директора Кольской АЭС и других руководителей города. Внимание к нему проявляют соседние муниципальные образования, а организаторы этому искренне счастливы и опыт готовы передавать.

Финансовая сторона вопроса была полностью обеспечена средствами гранта, который Совет молодёжи выиграл в конкурсе Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».

По итогам трех дней можно с уверенностью заявить, что горожанам необходимы такие события – люди устали быть потребителями и хотят сами делать что-то полезное, учиться, заниматься творчеством, чувствовать себя услышанными и нужными.

В рамках вчерашней встречи в администрации города собрались больше 30 человек – это костяк мастерской. От имени Главы города и Совета молодёжи им были вручены Благодарственные письма за активную жизненную позицию и внимание к городу, в котором они живут.