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Мурманская область. Арктика03.06.19 08:15

Максим Рудь займётся наращиванием объёмов жилищного строительства в Мурманской области

Врио губернатора назначил министром строительства и территориального развития Мурманской области Максима Рудь. «Городская среда и строительство - приоритетные для нас направления, уверен, что опыт работы Максима Анатольевича будет реализован в этих направления в Мурманской области», - сообщил глава региона сегодня на оперативном совещании, представляя нового члена регионального кабмина.

Среди первоочередных задач, стоящих перед новым министром - наращивание объёмов жилищного строительства, повышение качества возводимых домов, исправление ситуации в системе капитального ремонта, строгий контроль за строительством объектов в рамках национальных проектов.

Справка регионального управления по взаимодействию со СМИ:

Максим Анатольевич Рудь родился 1 мая 1978 года в Грозном.

В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

После службы в МВД работал в различных подразделениях Министерства юстиции РФ и Федеральной регистрационной службы. В 2007 году возглавил созданную Кабардино-Балкарскую республиканскую ипотечную корпорацию. После работы на Кавказе, с 2014 года занимал пост председателя комитета по строительству администрации города Волгограда. Около двух лет проработал директором по строительству в девелоперской компании, осуществлявшей комплексную застройку достаточно крупного микрорайона Волгограда. В 2016 году возглавил Фонд содействия капитальному ремонту в городе Севастополе.

До недавнего времени занимал пост исполнительного директора Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».

Женат, воспитывает двоих детей.

 

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