Мальчишкам и девчонкам Африканды расскажут о самых больших реках, озёрах и водопадах

18 октября передвижная детская библиотека приедет к обучающимся общеобразовательной школы в посёлок Африканду. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей театрально-игровое представление по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и виртуальное путешествие по Мурманской области, посвящённое юбилею Кольского края.

На театрально-игровом мероприятии участники познакомятся с биографией и творчеством писателя Э. Успенского. Затем они отправятся в путешествие в деревню Простоквашино, чтобы встретиться с котом Матроскиным, непослушным галчонком и почтальоном Печкиным. Ребята помогут героям книги получить посылку для дяди Федора, для чего им нужно будет пройти эстафету, ответить на вопросы викторины, собрать объявление и нарисовать портрет кота Матроскина.

В ходе виртуального путешествия участники вспомнят города и населённые пункты Заполярья, побывают на загадочных озерах Сейдозеро и Могильное, назовут заповедники Кольского полуострова и познакомятся с птицами и животными нашего края, которые занесены в Красную книгу. Мальчишки и девчонки узнают о самых больших реках, озёрах и водопадах, а также о коренных жителях Кольского полуострова.

В завершение мероприятия юные северяне полистают рукописные книги о Кольском крае.