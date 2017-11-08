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Мурманская область. Арктика08.11.17 11:29

«Маленькая дочь Солнца» на теплоходе посетит юных северян в ЗАТО Островной

III часть гастролей Мурманского областного театра кукол в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке президента РФ завершена. По её итогам спектакль «Маленькая дочь Солнца» посмотрело больше 800 юных северян.

Артисты в первые два этапа побывали в п.Туманный, с.Териберка, п.Печенга, пгт.Никеле, г.Заполярном, п.Междуречье, с.Краснощелье, п.Ревда и с.Ловозеро. Только за это время спектакль «Маленькая дочь Солнца» Мурманского областного театра кукол посмотрели больше 1000 северян!

В конце октября труппа театра продолжила гастроли в Кандалакшском, Кольском и Ковдорском районах.

Спектакль «Маленькая дочь Солнца» с 30 октября по 3 ноября увидели в п.Молочном, н.п.Зареченске, п. Белое море, с.Лувеньга, п.Нивском, г.Ковдоре, п.Енском и на ст.Лопарская.

По итогам трёх этапов гастролей, работу актеров театра кукол Мурманска оценили больше 1800 северян.

Следующая точка на маршруте гастролей – ЗАТО Островной. Туда на теплоходе «Клавдия Еланская» поплывут артисты Мурманского областного театра кукол 28 ноября, а уже 29 ноября жители Островного увидят спектакль мурманских артистов «Маленькая дочь Солнца».

В прошлом 2016 году жители отдаленных уголков Заполярья познакомились со спектаклем Мурманского областного театра кукол «Золотой ключик». Тогда, в рамках проекта «Золотой ключик к Мурманской области» при поддержке Правительства РФ, театр проводил гастроли по отдаленным населенным пунктам Мурманской области.

В этом году маленьких северян ждёт удивительный спектакль «Маленькая дочь Солнца». Это история о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете!

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