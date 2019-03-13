Маленькая Финляндия пристально всматривается в огромного соседа

Укрепление позиции Финляндии в качестве составной части западной оборонительной системы может привести к усилению критики и давления с российской стороны, говорится в свежем министерском отчёте «Силовая Россия» (Voiman Venäjä), опубликованном сегодня. Согласно данному документу, Россия пытается повлиять на ведущуюся в Финляндии дискуссию вокруг политики безопасности и решения, принимающиеся в этой сфере.

Объёмный отчёт был составлен по заказу Минобороны, МВД и Министерства иностранных дел Финляндии, однако его содержание не представляет собой официальный взгляд государственного управления.

Согласно отчёту, Россия адресует Финляндии два основных послания. Положительное заключается в подчеркивании и превозношении добрососедских связей между странами. Отрицательное послание напоминает, что добрые отношения не стоит воспринимать как должное, и для их сохранения Финляндия должна действовать ответственно, то есть, учитывая интересы восточного соседа.

«Положительное послание передаётся в основном по официальным каналам: в рамках визитов высокопоставленных гостей, в официальных заявлениях и на правительственных встречах», заявляется в рапорте.

В свою очередь, негативный посыл передаётся не напрямую, в кулуарах. Финляндия же реагирует, усиливая сотрудничество с западными партнерами и одновременно поддерживая диалог с Россией.

Согласно отчёту, для стран, соседствующих с Россией, проблематичным является то, что Россия определяет свою безопасность способами, которые усиливают чувство беззащитности у других государств.

Отношение к Финляндии отражает российские цели в области внешней и оборонной политики. Среди этих целей - препятствовать расширению НАТО и ослабить принятие решений в ЕС, пишется в рапорте.

Для Финляндии важным является то, что страны самостоятельно принимают решения в сфере политики безопасности. Для России международная политика – это постоянная борьба за власть, и разобщенная Европа в её интересах. «С точки зрения России избранная ей внешнеполитическая линия работает», - написано в отчёте.

Составители рапорта считают, что в будущем Россия, несмотря на свои экономические трудности, сумеет гарантировать достаточное финансирование на развитие вооруженных сил. Нынешняя государственная программа вооружений завершится в следующем году. Она помогла усовершенствовать боеспособность в то же время, когда увеличилось количество учений.

«Финансирование новой программы вооружений, которая продлится до 2027 года, сохранится на нынешнем уровне», - прогнозируется в отчете.

Повысившаяся боеспособность России и регулярное использование военной силы – это факторы, которые являются по-прежнему важными для внутренних оценок безопасности Финляндии.

«В дальнейшем необходимо систематически и без предубеждений оценивать требования, относящиеся к организации и ресурсам обороны, которые вытекают из складывающейся геополитической и стратегической ситуации», - заявляется в рапорте.

В то же время внутриполитическая ситуация в России не требует от Финляндии каких-то перемен, хотя проблем у восточного соседа хватает: экономический рост остаётся медленным, коррупция угнездилась глубоко в политической системе, население стареет, а держава, в которой власть сосредоточена в руках у президента, продвигает преимущественно финансовые интересы элиты. Тем не менее, внезапного падения экономики не ожидается, написано в отчёте, который приводит служба новостей «Yle».