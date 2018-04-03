Маленькие инженеры поделились своими разработками и идеями

Сегодня в детском саду № 19 открылась выставка по итогам городского фестиваля научно-технического творчества «Волшебная страна конструирования», который проходил среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Мурманска.

Фестиваль направлен на приобщение детей дошкольного возраста к занятию инженерно-техническим творчеством. В этом году в нем приняли участие 34 команды маленьких инженеров. Соревнования проходили в номинациях: «Творческий проект», «WeDo», «Робототехника».

– Конкурс проводится второй год, его инициатором стали дошкольные учреждения. Работы маленькие мурманчане выполняли вместе с родителями, воспитателями, тренерами, – рассказала заведующая сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольга Кожина.

На выставке представлены лучшие творческие проекты. Педагоги уверены, опыт, приобретенный на фестивале, будет полезен в работе с будущими первоклассниками.