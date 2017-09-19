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Мурманская область. Арктика19.09.17 07:25

Маленькие мурманчане и их родителей приняли участие в семейном празднике «Дом, который построил Маршак!»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся семейный праздник по произведениям Самуила Яковлевича Маршака «Дом, который построил Маршак!».

Гости праздника в игровой форме познакомились с лучшими произведениями доброго сказочника и поэта Самуила Яковлевича Маршака. Детки превращались в веселые мячики, играли в занимательную игру «Хвостики», узнали, легко ли быть пожарным, помогая тушить «Кошкин дом», поучаствовали в командной игре «Ловкий почтальон» и нашли загадочные письма от Маршака, а также открыли волшебный чемодан Рассеянного с улицы Бассейной с сюрпризами. Родители и дети с удовольствием прочитали все предложенные стихи, приняв участие в стихосушке.

В конце мероприятия для гостей праздника была открыта творческая мастерская «Разноцветные странички», где каждый участник смог создать свою неповторимую страничку для «Разноцветной книги» Самуила Яковлевича Маршака.

 

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Павел
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Zviygincew
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