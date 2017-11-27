Маленькие мурманчане станут участниками творческой мастерской «Из ненужного создаем красивое»

29 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках акции «Спасём дерево!» пройдет занятие «Из ненужного создаем красивое» для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г . Мурманска.

Цель экологической творческой мастерской – научить детей делать необычные украшения из ненужных вещей и современные предметы из вторичных материалов. Занятие проведет сотрудник Центра досуга и творчества – Недозорова Руслана Вадимовна.

На творческое занятие также приглашаются посетители библиотеки в возрасте от 7 лет и старше.