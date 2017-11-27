Мурманская область. Арктика27.11.17 07:15
29 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках акции «Спасём дерево!» пройдет занятие «Из ненужного создаем красивое» для учеников 3 класса средней образовательной школы №
43 г. Мурманска.
Маленькие мурманчане станут участниками творческой мастерской «Из ненужного создаем красивое»
29 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках акции «Спасём дерево!» пройдет занятие «Из ненужного создаем красивое» для учеников 3 класса средней образовательной школы №
Цель экологической творческой мастерской – научить детей делать необычные украшения из ненужных вещей и современные предметы из вторичных материалов. Занятие проведет сотрудник Центра досуга и творчества – Недозорова Руслана Вадимовна.
На творческое занятие также приглашаются посетители библиотеки в возрасте от 7 лет и старше.
Комментарии
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Последние комментарии
омега
27.11.17 04:40
самое главное в этой стратегии - чтобы не повышали пенсионный возраст. Но, думается, ФНПР этого не допустит
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ирина
25.11.17 19:04
Правильно, давно надо было принять оплату ресурсоснабжающим организациям. Может, должники платить начнут...
SuhiRos
24.11.17 11:07
А ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
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