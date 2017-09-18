Мурманская область. Арктика18.09.17 08:56
Маленькие мурманчане станут участниками творческой мастерской «Осенний листопад из журналов и газет»
20 сентября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнёт работу экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасём дерево!». Цель акции - научить детей бережно относиться к природным материалам и живой природе.
Тема первого занятия - осенний листопад. Его проведет для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г.Мурманска педагог мурманского Центра досуга и творчества Руслана Недозорова, а сотрудник библиотеки проведет виртуальное путешествие в осенний лес. Яркие листья и ягоды ребята будут делать из бросовых материалов.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 629 человек
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Ирина
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