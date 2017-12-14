Маленькие мурманчане ждут тульских врачей

В Мурманске состоялось итоговое в этом году заседание общественного наблюдательного cовета акции «Помоги спасти жизнь ребенка». Основным вопросом повестки дня стал визит в заполярную столицу врачей Тульского института клинической реабилитологии.

За последнее время участились случаи обращения родителей детей с диагнозом ДЦП с просьбой о проведении оперативных вмешательств с помощью авторской хирургической разработки специалистов из Тулы. Сотрудниками детских городских поликлиник проведена большая работа по отбору детей и определению показаний для оперативного вмешательства.

Для лечения пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата используется не имеющая аналогов запатентованная хирургическая методика. Она дает шанс значительно улучшить их состояние, снять боль и увеличить объем активных движений. Эффективность методики признана во всем мире: хирурги из Тулы проводят подобные операции во многих городах России и даже за рубежом.

– В этот раз планируется оказать медицинскую помощь по этой методике 45 детям, причем среди пациентов не только мурманчане, но и жители области, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным горожанам, ведь во многом благодаря их помощи городская благотворительная акция успешно реализуется на протяжении уже почти 8 лет. За это время собрано более 13 млн рублей.

Напомним, целью проекта «Помоги спасти жизнь ребенка», является оказание материальной помощи семьям, в которых дети нуждаются в срочном дорогостоящем лечении и жизненно необходимых лекарствах.

Всю информацию о движении денежных средств можно найти на сайте главы муниципального образования город Мурманск, где размещен баннер акции, ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний Мурманск».