Четыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в СочиА мужики-то ещё не знают! В России могут ограничить число точек по продаже алкоголя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.11.18 12:43

Малообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ

Госдума сегодня приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при получении субсидий.

По действующим нормам, отсутствие задолженности по коммунальным платежам - одно из условий предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. «На практике люди, а это в большинстве своём малообеспеченные и одиноко проживающие пенсионеры, лишаются права на субсидию из-за управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, которые нередко направляют в органы соцзащиты недостоверные сведения и выставляют ошибочные счета, - отмечается в сопроводительных материалах. - В итоге гражданам приходится доказывать свою правоту в органах власти и судах».

С принятием закона информацию о задолженности органы соцзащиты «будут получать из банка данных, содержащих сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов».

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах», - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, люди вынуждены «ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности».

Принятые изменения в Жилищный кодекс устанавливают, что «факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения», подчеркнул глава палаты. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы, уточнил он. «Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты», - заключил Володин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России отсутствует спрос на знания - «BCG»
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Виктор Михайлович
03.11.18 19:54
До каких пор жители должны терпеть бездеятельность администрации Ленинского района. Дворовое освещение на ул Подстаницкого, 2 не включается с августа месяца 2018 года, уже ноябрь. Неужели нельзя опера
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
Инга
03.11.18 09:49
Добрый день! Подскажите пожалуйста дом относится к ТСЖ куда обратится к замене или капремонту лифта который очень часто ломается,должны ли ТСЖ менять окна в квартирах на пластиковые и как настоять на
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
03.11.18 09:39
зато мы празднуем День единства!!! А в бар мы пойдём, даже если не включат в МРОТ затраты на спиртное!!!
Комментарий к новости:Современная Россия: граждане живут по «модели выживания»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)15:00«Счастливые люди». Документальный фильм, серия 1 (16+)
-PRO ДеньгиНалегаем на морковь, яблоки и картофель – они подешевели-PRO ВалютуЦены на нефть не позволяют укрепиться рублю-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 45 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика