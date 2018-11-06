Малообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ

Госдума сегодня приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при получении субсидий.

По действующим нормам, отсутствие задолженности по коммунальным платежам - одно из условий предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. «На практике люди, а это в большинстве своём малообеспеченные и одиноко проживающие пенсионеры, лишаются права на субсидию из-за управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, которые нередко направляют в органы соцзащиты недостоверные сведения и выставляют ошибочные счета, - отмечается в сопроводительных материалах. - В итоге гражданам приходится доказывать свою правоту в органах власти и судах».

С принятием закона информацию о задолженности органы соцзащиты «будут получать из банка данных, содержащих сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов».

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах», - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, люди вынуждены «ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности».

Принятые изменения в Жилищный кодекс устанавливают, что «факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения», подчеркнул глава палаты. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы, уточнил он. «Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты», - заключил Володин.