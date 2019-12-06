Маловато будет – проходят публичные бюджетные слушания во флотской столице

В Североморске 5 декабря состоялись очередные бюджетные слушания. Перед депутатами выступила начальник Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей (УКСМПиМС) Ольга Обухова.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, сеть учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск насчитывает 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, 3 учреждения культурно-досугового типа, Централизованную библиотечную систему, насчитывающую 9 библиотек, Музейно-выставочный комплекс, Центр социо-культурных технологий, Североморский информационно-аналитический центр и Централизованную бухгалтерию.

Ольга Обухова проинформировала депутатов об освоении бюджетных средств в 2019 году и планах на 2020 год. На данный момент исполнение бюджета в целом по сфере культуры ЗАТО г. Североморск составило 85,92%, но к концу года составит 100%.

Бюджетное финансирование сферы культуры ЗАТО г. Североморск в 2020 году будет осуществляться по программно-целевому принципу. Программно-целевое финансирование учреждений, подведомственных УКСМПиМС составляет 100% (389 млн 55,37 тысячи рублей); 77,39% бюджетных средств будет затрачено на оплату труда работников и 22,61% - это обязательные платежи.

При распределении бюджетных ассигнований на 2020 г . учитывалось 100% обеспечение затрат на коммунальные услуги и выплату заработной платы, учтены расходы в учреждениях культуры досугового типа на организацию праздничных мероприятий и ремонта крыши МБУК ДК «Строитель».

Сравнивая структуру бюджета 2020 г . с бюджетом 2019 г . Ольга Обухова считает, что ассигнования на обязательные платежи позволят обеспечить деятельность учреждений, однако при распределении средств на содержание имущества, сократились расходы по уборке помещений и территории на 26%, (дополнительная потребность 4 млн 991,0 тысяча рублей).

Фонд оплаты труда на 2020 год обеспечит исполнение индикаторов средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры.

Ольга Обухова обозначила актуальные потребности учреждений, подведомственных УКСМПиМС в 2020 году. Среди них: проведение ремонтных работ фасадов зданий и косметических ремонтов помещений учреждений; обновление материально-технической базы учреждений: приобретение светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, оргтехники; комплектование библиотечных фондов МБУК Североморской ЦБС; недостаток средств учреждений на оплату услуг клиринговых компаний.

Ольга Обухова ответила на вопросы депутатов.

Это было последнее бюджетное слушание по проекту бюджета ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на период 2021-2022 годов. 9 декабря в 18.00. состоятся публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на период 2021-2022 годов, 12 декабря на заседании постоянной комиссии депутаты обсудят окончательный вариант бюджета и 17 декабря состоится заседание Совета депутатов по принятию бюджета ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на период 2021-2022 годов.