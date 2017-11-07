Малознакомый гость лишил доверчивого жителя Кандалакши банковской карты и денег

В дежурную часть полиции обратился 56-летний житель Кандалакши с сообщением о том, что неустановленное лицо похитило принадлежащую ему банковскую карту, а также обналичило денежные средства с карты в размере около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что накануне он распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, потерпевший попросил гостя сходить в магазин, передав ему свою банковскую карту, сообщив при этом пин-код. Отсутствие банковской карты заявитель обнаружил на следующий день, получив сообщение о снятии денежных средств. Подозрение пало на вечернего гостя.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали безработного, ранее судимого местного жителя 1977 года рождения, который признался в совершении кражи денежных средств.

Подозреваемый рассказал полицейским, что потерпевший действительно передавал ему карту для оплаты покупок. Вернувшись из магазина, мужчина положил карту на стол в комнате, а позже, когда уходил домой, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и забрал карту. Зная пин-код, злоумышленник отправился в ближайший банкомат, где обналичил денежные средства с карты, которые потратил на собственные нужды.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.