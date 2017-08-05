Малознакомый гость после выпивки украл ноутбук у приветливого хозяина квартиры

34-летний житель областного центра обратился в отдел полиции с заявлением о краже принадлежащего ему ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей. По словам потерпевшего, хищение произошло в квартире по улице Бредова.

Полицейские выяснили, что кража была совершена путем свободного доступа, после совместного распития спиртных напитков. В ней есть основания подозревать нового знакомого потерпевшего, который находился на момент хищения у него в гостях.

Оперативники опросили соседей потерпевшего, также изъяли отпечатки пальцев рук. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый 1987 года рождения задержан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.