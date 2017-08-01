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Мурманская область. Арктика01.08.17 15:22

Малознакомый мужчина, находясь в гостях у 28-летней апатитчанки, похитил у неё мобильный телефон

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратилась 28-летняя жительница города с заявлением о хищении у неё мобильного телефона. Она сообщила о том, что малознакомый мужчина, находясь у неё в гостях, завладел её имуществом стоимостью около 20 тысяч рублей. Совершил он это путем обмана и злоупотребления доверием.

Полицейскими установлено, что потерпевшая сама передала злоумышленнику телефон, который он попросил под предлогом осуществления звонка. Завладев им, мужчина сделал вид, что пытается набрать номер. Как только хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленник скрылся.

Женщина описала приметы подозреваемого, в ходе оперативно-разыскных мероприятий он был установлен. Ранее многократно судимый, в том числе за кражу и разбойное нападение, 28-летний житель Апатитов изобличен в содеянном. Похищенный телефон подозреваемый успел продать. На момент его установления в качестве подозреваемого в мошенничестве злоумышленник уже находился под арестом за ранее совершенное имущественное преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.

 

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