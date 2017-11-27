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Мурманская область. Арктика27.11.17 17:05

Малознакомый собутыльник снял 120 тысяч рублей с банковской карты захмелевшего мурманчанина

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился мурманчанин 1976 года рождения с заявлением о краже банковской карты, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 120 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать малознакомого мужчину, с которым он накануне распивал спиртные напитки в питейном заведении, расположенном в Первомайском округе города Мурманска.

Потерпевший описал приметы подозреваемого. Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших к заведению домах.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску, используя полученную информацию, задержали 39-летнего неработающего мужчину и доставили в отдел полиции.

Позже он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил её путем свободного доступа после совместного распития спиртных напитков. Когда заявитель расплатился в заведении банковской картой, злоумышленник запомнил комбинацию цифр пин-кода.

Воспользовавшись невнимательностью хозяина, он похитил карту, после чего скрылся. Позже злоумышленник обналичил крупную сумму денег через банкомат. Чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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