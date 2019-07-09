«Малые города и исторические поселения-2019» - Североморску есть чем гордиться

Сегодня, 9 июля, в 12.00 стартует второй сезон нашего проекта. Эту неделю мы открываем рассказом об участии столицы Северного флота во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения-2019». Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет Татьяна Сахарова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.