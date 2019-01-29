Малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга» выполнили комплекс артиллерийских и ракетных стрельб в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли Северного флота «Брест» и «Юнга» выполнили комплекс артиллерийских и зенитных ракетных стрельб в Баренцевом море в соответствии с планом боевой подготовки.

Боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали ведение огня из артиллерийской установки АК-176, артиллерийских скорострельных автоматов АК-630 и зенитного ракетного комплекса «Оса-М». Военные моряки успешно поразили надводные, береговые и воздушные цели.

Особое внимание было уделено проведению учения по противовоздушной обороне с выполнением практических стрельб зенитными ракетами по имитированной воздушной цели. Экипажи кораблей «Брест» и «Юнга» поочерёдно выполнили постановку ракет-мишеней типа «Саман» и успешно отработали их поражение.

Выход в море малых противолодочных кораблей занял несколько дней. Помимо выполнения боевых упражнений военные моряки отработали противолодочное маневрирование, учение по связи и провели ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть на ходу. После завершения оработки плановых задач боевой подготовки в море корабли вернулись в пункт постоянного базирования Полярный.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.