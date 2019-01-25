Малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга» выполнят артиллерийские стрельбы в море

Малые противолодочные корабли Северного флота «Брест» и «Юнга» вчера вышли в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб в составе корабельной поисковой ударной группы.

Накануне экипажи малых противолодочных кораблей завершили выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

В течение ближайших нескольких дней экипажи противолодочных кораблей отработают взаимодействие в составе корабельной группы в море, проведут стрельбы артиллерийскими комплексами по береговым, надводным и воздушным целям, а также ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть на ходу, по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

Морякам предстоит маневрирование в районах интенсивного судоходства при сложных гидрометеоусловиях. Кроме того, они выполнят тренировку по связи и ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли «Брест» и «Юнга» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.