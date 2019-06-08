Мурманская область. Арктика08.06.19 18:24
Малые противолодочные корабли «Мончегорск» и «Юнга» отработали минные постановки во время налёта авиации условного противника
Экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Мончегорск» и «Онега» отработали действия по установке минного заграждения в Баренцевом море.
Учение моряков-противолодочников проходило в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в стороне от судоходных маршрутов. По условиям учения выполнение задач по минным постановкам осложнялось действиями авиации условного противника. Боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских батарей отработали отражение удара средств воздушного нападения с условным применением оружия по воздушным целям.
В ходе учения в море экипажи обоих кораблей действовали слаженно, оперативно обмениваясь информацией.
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