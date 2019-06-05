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Мурманская область. Арктика05.06.19 07:00

Малые противолодочные корабли Северного флота «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали атаку подводной лодки в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей Северного флота «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали атаку атомной подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учение проходило с применением морского подводного оружия. Корабли выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами по району обнаружения подводной лодки.

Противодействие надводным кораблям оказывала одна из многоцелевых атомных подводных лодок подводных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, до непосредственного выхода в атаку экипажи малых противолодочных кораблей «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали задачи по поиску подводной лодки, слежению за ней и выполнению маневрирования при уклонении от торпедной атаки противника.

После успешной  отработки учебных вопросов в море все участники учения вернулись в пункты базирования флота на Кольском полуострове.

 

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